Usa, 2 bambini lanciati e abbandonati al di là del muro col Messico

Nelle immagini riprese dalle guardie di confine americane si vedono due bambini che sono stati calati lungo il muro che divide gli Stati Uniti e il Messico. I due minori, poi salvati dalle guardie di fronteria, sono stati abbandonati ai piedi del muro dai trafficanti di esseri umani che li avevano portati fino a là. Credit: US Border Patrol El Paso Sector via Storyful

Due bambini sono stati lanciati e abbandonati oltre il muro al confine tra Stati Uniti e Messico, nei pressi di El Pas, in Texas. I fatti, avvenuti il 30 marzo, sono stati filmati e resi pubblici dalla Us Border Patrol. Le immagini del video ripreso da Storyful mostrano i bambini scaricati oltre il muro da quelli che vengono descritti come trafficanti di esseri umani, successivamente fuggiti.

Il capo degli agenti: "Inorridita"

"Sono inorridito da come questi trafficanti abbiano malvagiamente lasciato cadere due bambini da un muro di quattro metri - ha commentato Gloria I. Chavez, agente capo della sezione di El Paso della Us Border Patrol -. Non fosse stato per la vigilanza dei nostri agenti, questi due fratellini sarebbero rimasti abbandonati nel deserto".