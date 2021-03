Uk, trovato cioccolato che Regina Vittoria regalò a soldati nel 1900

I curatori del patrimonio culturale del National Trust britannico hanno scoperto il dolce ultracentenario risistemando cimeli nella Oxburgh Hall di Norfolk. La Corona inglese spediva questi lotti alle truppe impegnate in Sud Africa nella Seconda Guerra Boera per distrarli dalle fatiche della vita in trincea

Una barretta di cioccolato che la regina Vittoria regalò alle truppe inglesi 121 anni fa è stata ritrovata nella Oxburgh Hall di Norfolk, attico di proprietà del National Trust britannico. Il dolce era ancora avvolto nella sua confezione originale e si trovava in una scatola di latta contenuta a sua volta in una custodia per elmetti bellici. I dipendenti del National Trust hanno scoperto il cimelio mentre catalogavano una serie di oggetti appartenuti a Frances Greathead, figlia del veterano di guerra e Baronetto Sir Henry Edward Paston-Bedingfeld. “Anche se non sembra più appetitoso ed è ben oltre la data di scadenza, è ancora intatto e rappresenta un’importante scoperta”, ha detto Anna Forrest, curatrice del patrimonio culturale del National Trust.

Cioccolato per sopportare la guerra

La barretta di cioccolato faceva parte di uno dei lotti che la regina Vittoria inviava in Sud Africa ai soldati inglesi durante la Guerra Boera per aiutarli a distrarsi dalle fatiche della vita in trincea. “Possiamo immaginare che il Baronetto decise di conservarla insieme all’elmo che usava in battaglia come ricordo dei suoi giorni nell’esercito”, ha detto Forrest. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del National Trust, oltre 100mila scatolette di metallo contenenti cioccolato destinato alle truppe nazionali furono prodotte durante la Seconda Guerra Boera (1899-1902) dagli stabilimenti delle aziende cioccolaterie Cadbury, Rowntree e Fry.