Strano tweet Comando strategico Usa: paura attacco hacker, ma è bimbo

Domenica scorsa un messaggio molto strano è apparso sull’account Twitter del Comando strategico dell'esercito degli Stati Uniti. Si tratta del Dipartimento che gestisce l'arsenale atomico Usa e per questo il post criptico ha subito creato allarme e confusione. Si tratta di un codice nucleare? È stato hackerato solo il profilo o il sistema informatico del Pentagono? Nulla di tutto ciò: a scrivere il post è stato un bambino, figlio di un dipendente della Difesa in smart working.

Il testo del tweet era “;l;;gmlxzssaw”: una successione di lettere e punteggiatura che ha subito attirato l’attenzione degli utenti su Twitter. In tanti hanno iniziato a interrogarsi sul significato di quel misterioso messaggio, che è stato cancellato poco dopo. A fare chiarezza è stato un comunicato dell’US Strategic Command. Dietro quel post non c’era nessun significato nascosto, era semplicemente senza senso. A scriverlo, ha spiegato Stratcom a un giornalista del quotidiano statunitense Daily Dot, è stato un bambino. "Il gestore dell'account Twitter del comando militare, che era in telelavoro, ha lasciato l'account aperto e incustodito per alcuni istanti. Suo figlio piccolo ha approfittato della situazione e ha iniziato a giocare con la tastiera e, purtroppo, e senza rendersene conto, ha pubblicato il tweet", ha dichiarato un portavoce di Stratcom. E ha aggiunto: "Non è successo assolutamente niente di male, il che significa che non è stato violato il nostro account Twitter".