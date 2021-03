Giappone, scossa magnitudo 7 a nord-est di Tokyo. Allerta tsunami

L'evento sismico è stato registrato nella regione del Tohoku, a nord est di Tokyo, alle 18.09 ora locale (le 10.09 in Italia) e ha avuto epicentro in mare a largo della prefettura di Miyagi

Un forte terremoto di magnitudo 7 ha interessato il Nord del Giappone, colpendo le aree già devastate dal disastro sismico del 2011 che coinvolse la centrale atomica di Fukushima (SPECIALE FUKUSHIMA). È immediatamente scattata l’allerta tsunami. Secondo la Japan meteorological agency (Jma) la scossa è stata registrata nella regione del Tohoku, a nord est di Tokyo, alle 18.09 ora locale (le 10.09 in Italia) e ha avuto epicentro in mare a largo della prefettura di Miyagi con ipocentro a 54 chilometri di profondità, generando un tsunami di un metro. L’agenzia meteorologica giapponese ha classificato l'intensità della scossa in 5 sulla scala nipponica di misurazione che prevede 7 come massimo livello.