Australia, due canguri si sfidano a pugilato. VIDEO

Due giovani canguri sembrano sfidarsi a colpi di boxe. Siamo in un centro nel territorio del nord dell'Australia, dove la coppia di marsupiali giocava mostrando le proprie abilità di kickboxing. Questa clip, pubblicata su Facebook dal Kangaroo Sanctuary Alice Springs e diffusa da Storyful, mostra i canguri Pippin e Teddy che combattono tra loro.

Un gioco

Sebbene il filmato possa suggerire il contrario, il centro australiano ha assicurato che i due canguri sono in realtà amici, vanno molto d'accordo e hanno questo come modo per giocare tra di loro. "Fin dalla giovane età i maschi di canguro si esercitano così fino all'età matura quando devono accoppiarsi", ha aggiunto il centro che cura questi animali.