Attenzione al volante: con questo video - diffuso da Storyful- i vigili del fuoco di Glendale, in Arizona, hanno voluto avvertire le persone sui pericoli della guida, dopo aver trovato un'auto incastrata di fronte alla chiusa di un canale. Il video mostra la scena precisamente all'incrocio tra North 75th Avenue e Camelback Road. L'incidente è avvenuto lo scorso 15 marzo.

Due feriti

La vettura aveva a bordo due occupanti, che per fortuna hanno subito solo ferite lievi. I pompieri sono accorsi poco tempo dopo l'incidente e sono riusciti ad estrarli dalle lamiere. La polizia sta indagando sulla dinamica dell'incidente e, quindi, su come l'auto sia uscita di strada per poi incastrarsi in quel modo nel canale.