Italia blocca i vaccini, "vendetta pacifica" dell'Australia su Twitter

Boicottare la pasta o cucinarla in modi assurdi. È questa la “vendetta pacifica” degli australiani, che ha già fatto il giro dei social, dopo il blocco da parte dell’Italia di 250mila dosi di vaccini AstraZeneca dirette in Australia. Tutto è partito da un tweet di Naaman Zhou, un giornalista australiano del Guardian, che ha pubblicato sul suo profilo la foto di un pacco di linguine “minacciando” di rivisitare la ricetta della carbonara con un vero e proprio oltraggio alla cucina italiana: "Fino a quando l'Italia non rimanderà quelle 250mila dosi all'Australia, le spezzerò a metà e le condirò con una salsa a base di panna che chiamerò carbonara".