Incidente California, suv contro un camion: almeno 15 morti

Cinque persone gravemente ferite

"Crediamo che ci fossero 27 passeggeri in questo suv che ha colpito un semi-articolato carico di ghiaia", ha detto Judy Cruz, funzionario del centro medico regionale di El Centro. Sul luogo dell'incidente sono morte 14 persone, mentre un'altra è deceduta dopo essere stata portata in ospedale. Almeno altre cinque persone coinvolte nello scontro, gravemente ferite, sono state portate in elicottero in altri ospedali della regione, ha detto Cruz in una conferenza stampa. Le prime immagini della collisione trasmesse dai media locali hanno mostrato un camion schiantato contro il lato di un suv color bordeaux che sembrava avere la targa della California. La cabina del camion è quasi intatta, ma l'altro veicolo, anche se ancora sulle sue quattro ruote, è gravemente danneggiato.