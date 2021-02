Usa, la Florida vieta vendita e possesso dell'iguana verde: è invasiva

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (Fwc) ha approvato nella giornata del 25 febbraio la decisione di vietare gradualmente la vendita e il possesso di 16 tipi di rettili, come iguane verdi e lucertole tegus, considerate specie invasive che minacciano flora e fauna. La misura più dura, secondo il Miami Herald, è stata il divieto totale di allevamento commerciale di tegu e iguane nello "Stato del sole", anche se non entrerà in vigore fino a giugno 2024 a causa dell'obiezione dei commercianti e proprietari di rettili che il provvedimento rappresneta un danno per la loro industria. Inoltre, secondo il voto unanime della Fwc, i proprietari di animali domestici hanno fino a 180 giorni per conformarsi alle nuove normative che richiedono recinti per rettili in cemento all'aperto.