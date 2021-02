Addio Lawrence Ferlinghetti, poeta della Beat Generation

È morto all'età di 101 anni il poeta statunitense Lawrence Ferlinghetti, vecchio proprietario dell'iconica libreria di San Francisco, tempio della generazione della Beat Generation. - A dare la notizia il figlio Lorenzo, spiegando come il decesso è avvenuto ieri nell'abitazione del poeta a San Francisco ed è stato causato da una malattia polmonare.

Padre italiano di Brescia, madre francese, Ferlinghetti era nato a Yonkers, alle porte di New York, il 24 marzo 1919, in piena epidemia di spagnola e ha celebrato il suo ultimo compleanno in piena pandemia da Covid. E' stato pittore per tutto il tempo in cui è stato anche poeta, editore, libraio e attivista politico. City Lights, la libreria di San Francisco da lui fondata nel 1953, aveva sede nel quartiere italo-americano di North Beach, non lontano da Chinatown. Ed è stato un atto di giustizia poetica che le sue opere figurative siano state presentate in uno spazio che, nella sua prima incarnazione negli anni Trenta, si trovava in piena Little Italy e vendeva agli immigrati italiani musica del paese di origine. La mostra doveva aprire in marzo per celebrare il compleanno, ma il Coronavirus aveva costretto al rinvio. In esposizione due dipinti, nove opere su carta e tre stampe dagli anni Ottanta a oggi in cui l'artista interpretava miti greci (Icaro, Leda, Oreste e sua madre, Clitennestra), ritraeva figure letterarie e giovani uomini e donne nudi.