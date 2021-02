San Francisco, edificio vittoriano spostato da un camion. VIDEO

Tra gli applausi degli spettatori allineati lungo il suo percorso, una casa vittoriana di San Francisco di 139 anni si è fatta strada lungo Franklin Street domenica. Le maestranze hanno spostato delicatamente la struttura nella sua nuova postazione in Fulton Street

Un trasloco spettacolare a San Francisco, il 21 febbraio scorso: una casa vittoriana a due piani è stata trasportata verso una nuova destinazione, con centinaia di persone riunite per guardare. Il filmato dell'evento è stato catturato dal residente locale Anthony Venida, vicino all'edificio in Franklin Street. L'intero processo di trasloco, che è culminato in Fulton Street, a tre isolati di distanza, è durato circa un'ora. Nel filmato, diffuso da Storyful, si vede una folla di persone passistere allo spostamento della casa di 139 anni.