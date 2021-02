Angela Merkel dimentica la mascherina dopo discorso su lockdown. VIDEO

Dopo aver parlato nel Parlamento tedesco dell’estensione del lockdown in Germania per contenere i contagi da coronavirus, la Cancelliera è tornata al suo posto accorgendosi dopo qualche secondo di non indossare il dispositivo di protezione. Quindi si è fiondata a recuperare dal podio la sua mascherina per poi metterla sul viso

Angela Merkel è stata protagonista di un particolare episodio nel Parlamento tedesco. Dopo aver tenuto un discorso sull’estensione del lockdown in Germania per contenere i contagi da coronavirus, è tornata al suo posto e solo dopo alcuni secondi ha realizzato di non avere la mascherina sul viso. Appena si è resa conto di non indossare il dispositivo di protezione, Merkel si è lasciata andare ad un gesto di stupore e si è lanciata quasi correndo verso il podio dove aveva appena parlato. Lì c’era un’addetta che stava sanificando il banchetto. La Cancelliera ha quindi preso la sua mascherina, dimenticata lì, ed è tornata a sedersi ridendo mentre la indossava scuotendo la testa per la piccola disattenzione.