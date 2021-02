Amsterdam, pattinatori scivolano sul canale ghiacciato. VIDEO

I pattinatori di figura hanno utilizzato i canali di Amsterdam come pista di pattinaggio sul ghiaccio lo scorso 13 febbraio, quando un'ondata di freddo ha colpito l'Europa. Gui Bosselaers ha catturato questo filmato, diffuso da Storyful, dei pattinatori che girano sul canale Keizersgracht e sono in difficoltà per mantenere l'equilibrio e non cadere nelle acque gelide.

I soccorsi

Mentre molti erano in grado di scivolare attraverso i canali ghiacciati con facilità, non tutti hanno avuto la stessa esperienza. I vigili del fuoco hanno dovuto tirare fuori i pattinatori dall'acqua mentre cadevano attraverso il ghiaccio nell'acqua gelida di un canale di Amsterdam.