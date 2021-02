Berlino, elicottero polizia scaccia i bambini sulla pista di ghiaccio

Molte famiglie si sono date appuntamento domenica pomeriggio sul lago ghiacciato Weißensee per trascorrere qualche ora di svago nonostante la Germania sia in lockdown fino ai primi di marzo

In tanti hanno avuto la stessa idea: trascorrere qualche ora della domenica pomeriggio sul lago Weißensee trasformato dalle rigide temperature in una perfetta pista ghiacciata. Nelle immagini si vede un elicottero della polizia di Berlino, arrivato in volo per disperdere le persone, soprattutto famiglie con bambini, che sorvola l’area chiedendo ai presenti con l'altoparlante di allontanarsi. La Germania resta in lockdown almeno fino ai primi di marzo.