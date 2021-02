Aggredito in casa lo scrittore ebreo Halter: "Volevano spaventarmi"

Due uomini incappucciati lo hanno raggiunto, nella notte fra venerdì e sabato, nella sua abitazione di Parigi e l'hanno colpito causandogli diverse contusioni. Non hanno rubato nulla. “L'unica cosa che mi hanno detto è stata: se gridi, sei morto”, ha raccontato lui Condividi:

Marek Halter, scrittore ebreo francese di origine polacca, ha subito una violenta aggressione a casa sua a Parigi. A dare la notizia sono giornali locali come Le Parisien e Le Figaro. A coglierlo di sorpresa sono state due persone incappucciate, che l'hanno colpito procurandogli diverse contusioni. “L'unica cosa che mi hanno detto è stata: se gridi, sei morto”, ha raccontato lo scrittore. Non è stato rubato nulla. Aperta un’inchiesta per “violazione di domicilio aggravata dalla commissione della violenza”.

"Ho visto un uomo incappucciato davanti a me" “Stavo correggendo le bozze per il mio prossimo libro e mi sono appisolato sulla mia sedia - ha raccontato lo scrittore ottantacinquenne a una radio locale -, ho sentito una presenza e quando ho aperto gli occhi ho visto un uomo incappucciato davanti a me e un altro sulla soglia”. Halter ha poi provato a capire cosa ci facessero i due incappucciati in casa sua e, dopo aver provato ad afferrarne uno per il braccio, è caduto dalla sedia. Proprio mentre era a terra è stato picchiato da una delle due persone, che gli ha procurato contusioni e ferite.