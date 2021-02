Covid, 1.500 residenti in Italia rimasti bloccati in Brasile

Sono circa 1.500 i residenti in Italia bloccati in Brasile a causa del Covid (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE) e dell’aggravarsi della pandemia nel Paese sudamericano per la variante locale. Il 30 gennaio il ministro della Salute Roberto Speranza ha prorogato fino al 15 febbraio il blocco dei voli dal Brasile - scattato il 16 gennaio - e il divieto di ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. “Al momento, non sono previste eccezioni”, si legge sul sito del ministero della Salute. "Il sentimento dominante fra i residenti in Italia bloccati in Brasile è "di costernazione, frustrazione e crescente angoscia", commenta all’Agi l'ambasciatore d'Italia a Brasilia, Francesco Azzarello. La soluzione auspicata – spiega il diplomatico – è un “semplice provvedimento ad hoc, prima della scadenza, a favore dei soli residenti in Italia".