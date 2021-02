Il tribunale penale internazionale ha stabilito di poter procedere all'apertura di un'inchiesta contro Israele e Hamas per "crimini di guerra" in Cisgiordania, Gerusalemme est e a Gaza. Il primo ministro israeliano protesta: "Perseguitato lo Stato di Israele dotato di un forte regime democratico" Condividi:

La Corte penale internazionale dell'Aja ha stabilito di avere giurisdizione sui territori palestinesi occupati da Israele. Questo passaggio apre la strada al procuratore del tribunale per avviare un'indagine contro Israele e Hamas per crimini di guerra in Cisgiordania, Gerusalemme est e a Gaza. Secondo il premier israeliano Benyamin Netanyahu "la Corte ignora i crimini di guerra veri e al suo posto perseguita lo stato di Israele dotato di un forte regime democratico e che rispetta lo Stato di diritto". L'Anp: "Vittoria della verità e della giustizia":

Netanyahu attacca: "Corte è istanza politica e non giudiziaria" approfondimento Israele, vaccino anti Covid anche agli adolescenti "Oggi si è dimostrato ancora una volta che la corte è un'istanza politica e non giudiziaria", ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanyahu. "Una vittoria della verità, della giustizia, della libertà e dei valori morali del mondo", ha risposto invece l'Autorità nazionale palestinese, per bocca del ministro degli Affari civili Hussein Al-Sheikh. La decisione dell'Aja accoglie in sostanza l'impianto dell'inchiesta preliminare del 2019 del procuratore della Corte Fatou Bensouda, decisa a perseguire israeliani e Hamas per il conflitto del 2014. E che rigetta la posizione di Israele che non riconosceva alla Corte la potestà di intervenire in quanto la Palestina non è uno Stato.