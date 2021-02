Reuben Brothers comprano il Baglioni Hotel Luna di Venezia per 100 mln

Lo storico edificio è solo l'ultimo degli acquisti dei due ricchissimi imprenditori immobiliaristi britannici, che nei mesi di pandemia hanno comprato proprietà in Europa e negli Usa per un valore complessivo di diversi miliardi di sterline

Un acquisto da sogno: sono due tra i più ricchi imprenditori inglesi, i fratelli David e Simon Reuben, ad aver acquistato l'Hotel Baglioni Luna di Venezia. Un gioiello storico pagato 100 milioni di euro, un investimento in una città tra le più visitate al mondo e ora in crisi a causa dello stop al turismo imposto dalla pandemia.

L'investimento in tempi Covid

L'hotel si trova a due passi da Piazza San Marco in un luogo unico: nel XII secolo ospitava infatti un convento che è stato rifugio dei cavalieri Templari. E non è il solo "affare" in tempi di Covid per i Reuben, che hanno fatto diversi investimenti immobiliari interessanti negli ultimi mesi, spendendo circa 3 milioni e mezzo di euro per acquistare proprietà in Europa e negli Stati Uniti.

Chi sono i fratelli Reuben

Ma chi sono David e Simon Reuben? I due britannici, imprenditori del settore immobiliare, sono tra le persone più ricche di Gran Bretagna, con un patrimonio stimato a 16 miliardi di sterline (più o meno 18 miliardi di euro). Una fortuna che comprende jet, yacht e abitazioni. Tra queste anche diverse realtà italiane, come Palazzo Experimental, un altro hotel veneziano acquistato nel 2017, e il Corinthia a Roma. Nati a Bombay, i fratelli discendono da una ricca famiglia giudaico-irachena che si era insediata in India fin dall'inizio della colonizzazione inglese. Sono arrivati da giovani in Gran Bretagna, dove hanno avviato le prime attività per il commercio di tappeti e metalli. Da lì poi il passaggio verso il settore immobiliare.