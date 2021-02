Rochester, polizia spruzza spray al peperoncino su bimba di 9 anni

Il fatto, avvenuto venerdì 29 gennaio, è stato reso noto da un video pubblicato dalla polizia di Rochester, nello stato di New York, soltanto domenica. L'incidente ha riportato attenzione su un settore già noto per atti simili: lo scorso anno alcuni poliziotti della cittadina avevano incappucciato Daniel Prude, un uomo di colore, prima che morisse per soffocamento.

Le autorità di Rochester, nello stato di New York, stanno facendo delle indagini dopo aver visto un video in cui alcuni poliziotti della città spruzzano spray al peperoncino su una bambina di 9 anni, dopo averla ammanettata.

Il sindaco di Rochester, Lovely Warren, ha detto di aver incaricato il capo della polizia Cynthia Herriott-Sullivan di fare tutte le ricerche possibili su questo bruttissimo incidente, avvenuto venerdì scorso.

"Quello che è accaduto non deve essere giustificato, da nessuno", ha detto la Warren, aggiungendo di aver visto "il viso della sua bambina" quando ha guardato il volto della bimba di 9 anni coinvolta.

Prima la segnalazione, poi lo spray

La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione in cui si diceva che questa bambina aveva minacciato di far male a sé stessa ma anche alla madre. Quando gli agenti hanno cercato di mettere la 9enne in una macchina della polizia per portarla in un ospedale, la piccola si è opposta, prendendo a calci uno degli agenti. Il video, pubblicato domenica dalla polizia, mostra uno di essi ammanettare la ragazza mentre lei urla ripetutamente di volere suo padre e si rifiuta di salire in auto.

"Ti comporti come una bambina", dice a un certo punto uno degli agenti.



"Sono una bambina!", risponde la 9enne.



Nel video si sentono le voci degli agenti mentre dicono alla piccola che le avrebbero spruzzato il pepe se avesse continuato a opporre resistenza. Lei urla in continuazione, impaurita, chiedendo loro di non usarlo. Qualche istante dopo, lo spray è sul volto della bambina.

Non è chiaro cosa sia successo prima o dopo il video: il materiale è stato modificato dalla polizia. Il vice capo della Polizia di Rochester Andre Anderson ha detto che la bimba, di appena 9 anni, è stata portata al Rochester General Hospital per alcuni controlli e poi dimessa.