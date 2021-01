Usa, 15enne uccisa a coltellate in diretta sui social

Orrore in Louisiana, dove una ragazza di 15 anni è stata uccisa a coltellate all'interno di un negozio Walmart. Il tutto in diretta sui social media. Le responsabili del brutale assassinio sono quattro ragazze di età compresa tra i 12 e i 14 anni, arrestate dalla polizia.

L’omicidio in diretta social

Sembra che all’origine del gesto ci sia stata una rissa tra le ragazzine, iniziata forse in un cinema. La 15enne, colpita con diverse coltellate, è morta in ospedale a Lake Charles. La polizia ha spiegato che le giovani hanno usato un coltello rubato nel grande magazzino Walmart. Molte delle prove sono state raccolte proprio nel video postato sui social dalle stesse responsabili dell’omicidio. “Tutto il caso si è svolto in diretta davanti a noi su Facebook e Instagram - ha spiegato lo sceriffo del distretto di Calcasieu, Tony Mancuso - Non ci sono segni di rimorso, ed è molto inquietante".

Un problema diffuso nella comunità

“Questo è il terzo omicidio in sei mesi che ha coinvolto minorenni di età compresa tra gli 11 e i 16 anni – ha continuato lo sceriffo - I responsabili provengono da ambienti diversi, e appartengono a differenti etnie. È chiaro che abbiamo un problema nella nostra comunità, che dovremo affrontare al più presto". Mancuso ha poi lanciato un appello a tutti i genitori, chiedendo di prendere in mano il controllo dei propri figli: “Non è un problema che riguarda la polizia. Riguarda i genitori”.