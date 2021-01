Covid, Cina: si dimette il sindaco di Wuhan

Wuhan a un anno dall'inizio del primo lockdown

approfondimento

Coronavirus, un anno fa l’annuncio dell’inizio dell’epidemia a Wuhan

Wuhan, a un anno di distanza dall'inizio del lockdown per contrastare l'emergenza Coronavirus, sembra tornare ad una situazione molto simile alla normalità, con migliaia di persone che a Capodanno si sono riversate nelle piazze a festeggiare, diversamente da quanto succedeva nel resto del mondo. Con il peggio che sembra ormai alle spalle per il capoluogo dell'Hubei, il sindaco che per primo ha dovuto gestire l'ondata epidemica, ha rassegnato le proprie dimissioni. Un anno fa Zhou rimase al suo posto, mentre i vertici provinciali del Partito comunista cinese furono rimossi. Oggi, invece, come ha riportato Xinhua, Cheng Yongwen è stato designato come vice sindaco facente funzioni di Wuhan su indicazione del Comitato permanente del Congresso del popolo municipale.

Le critiche mosse al sindaco

Tra le critiche principali mosse al sindaco di Wuhan ci fu il fatto di aver consentito a oltre 40mila persone di partecipare a una riunione del Capodanno lunare nel gennaio del 2020, quando il virus si stava diffondendo rapidamente. Proprio a inizio settimana, un rapporto provvisorio di un gruppo indipendente nominato dall'Oms ha criticato la risposta iniziale di Pechino alla crisi, affermando che "le misure di salute pubblica avrebbero potuto essere applicate con più forza", nonostante il Paese alla fine sia riuscito a portare il virus sotto controllo. Il lockdown nella provincia dell'Hubei e a Wuhan è stato revocato l'8 aprile dello scorso anno. Il bilancio ufficiale delle vittime, ad oggi, nella provincia è di 4.512 persone decedute, di cui 3.869 solo nella metropoli, a fronte dei 4.635 decessi certificati in tutto il Paese e degli oltre 87.900 casi di infezione.