Francoforte, evacuate alcune zone dell’aeroporto per bagaglio sospetto

Chiuse alcune zone dell’aeroporto

L’aeroporto ha fatto sapere su Twitter che "a causa di un'operazione di polizia in corso sono chiusi il Terminal 1, la stazione dei treni regionali e il passaggio per quella dei treni a lunga distanza. Si prega di non condividere sui social ipotesi, commenti inappropriati e video con immagini dell'intervento della polizia. Vi terremo informati non appena avremo aggiornamenti dalle autorità". L’account della polizia ha poi comunicato che il bagaglio non era pericoloso ma che continuano le indagini delle forze dell’ordine e che "le aree bloccate saranno riaperte successivamente".