Caldo record in Grecia, 28 gradi a gennaio

Le alte temperature hanno spinto moltissime persone a riversarsi nei parchi e sui litorali nonostante le restrizioni determinate dalla pandemia. Diverse anche le multe comminate dalla polizia a chi non indossava la mascherina

Un'ondata di caldo decisamente anomala per il mese di gennaio ha colpito la Grecia in questi giorni. Le elevate temperature hanno spinto moltissime persone a riversarsi sulle spiagge del Paese nonostante i divieti imposti dalle autorità elleniche a causa della pandemia. Diverse anche le multe comminate dalle forze dell'ordine a chi non indossava la mascherina.

Temperature mai così alte negli ultimi 50 anni



Le temperature più elevate sono state registrate nel sud di Creta dove il termometro ha superato i 28 gradi a mezzogiorno. Si tratta della temperatura più alta a gennaio degli ultimi 50 anni. Anche ad Atene, i 22 gradi della colonnina di mercurio hanno spinto moltissimi residenti a trascorrere la giornata di domenica al mare, anche se sotto l'occhio vigile delle forze dell'ordine. La polizia ha cercato di limitare gli assembramenti e fatto diverse multe a chi si era recato sui litorali sprovvisto di mascherina, mentre gli altoparlanti delle volanti ricordavano alle persone di mantenere il distanziamento sociale.

Nuovo lockdown da inizio novembre

Le autorità elleniche hanno stabilito un nuovo lockdown all'inizio dello scorso novembre, al fine di evitare una terza ondata di Coronavirus, in seguito alle festività di Natale e Capodanno. Le restrizioni, che sarebbero dovute finire proprio in questo lunedì 11 gennaio, in realtà sono state prolungate di un'altra settimana. Hanno riaperto solo asili nido, scuole materne ed elementari. Intanto, nelle ultime 24 ore, nel Paese sono stati registrati altri 441 casi e 39 decessi, che portano il bilancio delle vittime a oltre 5.300 dall'inizio della pandemia nel Paese. Oltre 4000 decessi sono stati registrati solo negli ultimi due mesi.