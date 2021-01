Pakistan, blackout in tutto il Paese per guasto elettrico

Secondo Omar Ayub Khan, ministro federale pakistano per l'energia, "l'elettricità è stata ripristinata in alcune parti del Paese, compresa Islamabad", mentre l'elettricità nel resto del Paese verrà ripristinata gradualmente

Dalla mezzanotte (ora locale), il Pakistan è stato colpito da un blackout nazionale che ha gettato nel buio gran parte delle sue città, compresa la capitale Islamabad. Le autorità hanno fatto sapere che, nei principali centri abitati, l’elettricità si sta ripristinando.

Guasto di ingegneria

Il blackout scattato poco prima della mezzanotte locale di ieri è stata causata da un "guasto di ingegneria" nel Sud del Paese, ha riferito in conferenza stampa il ministro per l'Energia, Omar Ayub Khan, aggiungendo che il servizio è stato parzialmente ripristinato nella maggior parte del Punjab, la provincia più popolosa, e anche nell'hub economico di Karachi, nel Sud. La rete di distribuzione dell'energia elettrica in Pakistan è complessa e delicata: il problema in una sezione può portare a cascata a blackout a livello nazionale.