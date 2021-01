Niger, attaccati due villaggi al confine con il Mali: almeno 70 morti

È accaduto a Tchombangou e Zaroumdareye e, secondo Reuters che cita fonti della sicurezza, ci sono almeno 17 feriti. La strage non è stata ancora rivendicata, ma si ipotizza un’azione delle milizie vicine ad Al Qaeda. Oggi la Commissione elettorale nazionale indipendente ha ufficializzato i risultati delle elezioni presidenziali del 27 dicembre: vittoria al primo turno per Mohamed Bazoum, braccio destro del presidente uscente, che a febbraio sfiderà al ballottaggio Mahamane Ousmane, candidato dell'opposizione

Almeno 70 persone sono rimaste uccise in attacchi simultanei in due villaggi in Niger, Tchombangou e Zaroumdareye, vicino al confine con il Mali. Lo riporta Reuters citando fonti della sicurezza. Una strage che avviene nel giorno in cui la Commissione elettorale nazionale indipendente ha ufficializzato i risultati delle elezioni presidenziali del 27 dicembre: Mohamed Bazoum, ex premier e braccio destro del presidente uscente Mohamadou Issoufou ed espressione del partito di maggioranza, ha vinto con il 39,33% dei voti, ma andrà al ballottaggio a febbraio.