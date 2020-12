"Caro futuro", la lettera di Save The Children ai bambini nel mondo

L'organizzazione diffonde un messaggio di resilienza e di speranza indirizzato a una delle categorie più fragili nella pandemia, verso cui servono "fiducia e attenzione". A causa della crisi Covid, 6,7 milioni di bambini sotto i 5 anni in più potrebbero finire nella morsa letale della malnutrizione Condividi:

Si chiama “Caro Futuro” ed è la videolettera che Save the Children ha voluto dedicare a tutti i bambini vittime silenziose delle conseguenze socio-economiche del Covid-19 (LO SPECIALE). Un messaggio di resilienza e di speranza, ma anche di fiducia e attenzione verso i più piccoli perché, scrive l’organizzazione, “il domani sarà dei bambini di oggi”, e quindi dobbiamo prenderci “cura del loro mondo”. A causa degli effetti devastanti della crisi Covid, 6,7 milioni di bambini sotto i 5 anni in più potrebbero finire nella morsa letale della malnutrizione acuta e 426 bambini al giorno, uno ogni 4 minuti, solo in Africa rischiano di morire di fame entro la fine del 2020. Si calcola che entro la fine dell’anno 150 milioni di bambini in più, uno su 3 in tutto il pianeta, rimarranno senza cibo sufficiente e accesso a beni e servizi essenziali.

Una situazione già critica prima della pandemia vedi anche Il regalo che vuoi, canzone di Natale per Save The Children: il testo Già prima della pandemia, spiega Save the Children, 5,3 milioni di bambini nel mondo morivano prima di arrivare ai 5 anni per cause facilmente curabili e prevenibili, come malaria, diarrea o polmonite. E poi il Covid, con i suoi effetti anche sulla scuola: quasi il 90% di tutti gli studenti nel mondo è stato costretto a non andarci, con pesanti conseguenze sulla continuità dell’istruzione. Un giovane su 3, infatti, non ha accesso al digitale e alle nuove tecnologie, e circa 10 milioni di loro rischiano di non tornare più in classe.