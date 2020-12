Covid Germania, positivo deputato Seitz: indossò mascherina "bucata"

Nei giorni scorsi il politico, negazionista, si era presentato al Bundestag con una protezione a retina. Risultato positivo al coronavirus, è stato ricoverato in ospedale. Intanto nel Paese contagi record: oltre 30mila in un giorno

Con una mascherina, sì, ma a rete. Così qualche settimana fa si era presentato al Bundestag, il parlamento tedesco, il deputato negazionista del partito di estrema destra (Afd) Thomas Seitz. Dopo alcuni giorni il politico è risultato positivo al coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ) ed è stato ricoverato in ospedale.

In Germania boom di casi

Sempre in parlamento, Seitz giorni fa si era rifiutato di prendere dalle mani di una collega una nuova mascherina FFp2, ritenendola contaminata, e pretendendo invece che gliene venisse consegnata un'altra, tenendola con la penna. Un altro collega, Matthias Hauer (Cdu) su Twitter ha unito auguri e rimprovero per il deputato ricoverato: "Guarisci presto, Thomas Seitz. Spero che dopo la tua completa guarigione la smetterai di fare propaganda contro le misure per contenere la pandemia". Intanto nel Paese, già in lockdown per il periodo natalizio (LE RESTRIZIONI NEGLI ALTRI PAESI EUROPEI), è stata superata la sogna dei 30mila nuovi casi nelle ultime 24 ore.