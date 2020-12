Attentato Charlie Hebdo, la sentenza: non è terrorismo per 6 imputati

Il tribunale speciale di Parigi ha escluso l'accusa di terrorismo per 6 degli 11 imputati per gli attentati del gennaio 2015 contro la redazione di Charlie Hebdo e nel supermercato Hyper Cacher. I sei sono stati giudicati colpevoli di associazione per delinquere, ma senza la qualifica di terrorista. Ali Riza Polat , presentato come il "braccio destro" del terrorista Amédy Coulibaly, killer dell'Hyper Cacher, è stato dichiarato "colpevole di complicità".