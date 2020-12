Usa, sparatoria in chiesa a New York, aggressore colpito dalla polizia

L'uomo stato gravemente ferito dagli agenti. L'aggressione è avvenuta alla St. John Divine di Manhattan alla fine di un concerto di Natale. Non risultano al momento altre persone colpite

Sparatoria fuori della cattedrale di St. John Divine a Manhattan alla fine di un concerto di Natale. Un uomo è stato colpito dagli agenti di polizia dopo che alcuni spari erano stati esplosi sulla gradinata esterna della chiesa. Il fatto è avvenuto poco prima delle 4 del pomeriggio ora americana. L'uomo armato che ha aperto il fuoco è rimasto ferito gravemente. Secondo una prima ricostruzione indossava una giacca rossa e avrebbe sparato prima in aria poi verso gli agenti. Uno di questi ha risposto al fuoco e lo ha colpito.

leggi anche

Auto su manifestanti Black Lives Matter a Ny, arrestata la guidatrice

Non ci sono ancora informazioni su eventuali feriti

Dalle prime informazioni non risulta che ci siano altre persone ferite tra i fedeli che cantavano sulla scalinata della celebre chiesa, situata in Amsterdam Avenue, nel quartiere di Morningside Heights. Tra i presenti si è scatenato il panico con molte persone che si sono riparate dietro le auto parcheggiate. Secondo le prime informazioni riportate dai media Usa, l'obiettivo dello sparatore non erano i fedeli ma la polizia.