Iran, giustiziato il giornalista dissidente Ruhollah Zam

L’attivista, ha annunciato la tv di Stato, “è stato impiccato dopo che la sua condanna è stata confermata dalla Corte Suprema a causa della" gravità dei crimini "commessi contro la Repubblica islamica dell'Iran”. Aveva creato il canale Telegram Amadnews, un popolare forum antigovernativo con milioni di follower, e viveva da anni in esilio in Francia dopo aver partecipato alle proteste che hanno scosso il Paese tra il 2017 e il 2018

È stato giustiziato questa mattina in Iran Ruhollah Zam, ex leader dell'opposizione e giornalista dissidente che aveva vissuto in esilio in Francia e partecipato a manifestazioni contro il regime. Lo ha annunciato la tv di Stato: "Il controrivoluzionario Zam è stato impiccato dopo che la sua condanna è stata confermata dalla Corte Suprema a causa della" gravità dei crimini "commessi contro la Repubblica islamica dell'Iran”. Non sono chiare le modalità con cui era stato arrestato: secondo quanto riporta la Bbc sarebbe stato fermato l’anno scorso dopo un viaggio in Iraq.