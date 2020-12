Namibia, eletto Adolf Hitler, politico che lotta contro l'apartheid

L'uomo di 54 anni ha conquistato un seggio nel consiglio distrettuale di Ompundja, nella regione di Oshana. Intervistato dai media, ha giustificato questo nome decisamente inedito sostenendo che il padre non conoscesse il dittatore tedesco e ha aggiunto scherzosamente di non avere mire espansionistiche di dominio globale

Un uomo di nome Adolf Hitler è stato eletto consigliere distrettuale in Namibia. A riportare la notizia è stata la tedesca Bild. Il 54enne, dopo averci scherzato su, è tornato serio dichiarando di non aver nulla a che fare con l'ideologia nazista e sottolineando quanto sia stata dura fare strada con un nome così pesante.

Dalla lotta all'apartheid alle elezioni

Adolf Hitler Uunona, secondo quanto riporta la Bild, è stato eletto al consiglio distrettuale di Ompundja, nella regione di Oshana, ricevendo l'85% delle preferenze degli aventi diritto. L'uomo ha speso la sua intera carriera politica nella lotta all'apartheid appoggiando il partito di maggioranza al governo della Namibia, la SWAPO (South-West African People's Organization), che guida il Paese sin dall'indipendenza ottenuta dal Sudafrica nel 1990.

Nulla a che fare con l'ideologia nazista

"Mio padre - ha dichiarato Uunona - mi ha chiamato come quest'uomo, non sapendo probabilmente che cosa rappresentasse Adolf Hitler". Il politico della Namibia ha spiegato come è stato convivere con questo nome nel corso della sua vita. "Da bambino lo vedevo come un nome del tutto normale - riporta la Bild - Solo da adolescente ho capito che quest'uomo voleva conquistare il mondo intero". Uunona ha aggiunto scherzosamente di non aver nessuna mira espansionistica. Poi, tornando serio, ha sottolineato di non aver nulla a che fare con l'ideologia nazista.