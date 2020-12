Germania, auto contro pedoni a Treviri: due morti e almeno 15 feriti

Fermato un 51enne tedesco. La polizia locale ha fatto sapere di aver sequestrato il veicolo. In più ha esortato a "evitare la zona" dove si trovano agenti e soccorritori. Non ancora chiara la matrice dell'accaduto

Un'auto ha investito diverse persone in una zona pedonale a Treviri, in Germania., causando due morti e almeno quindici feriti. La polizia della città, che si trova nel sud-ovest del Paese, ha fatto sapere su Twitter di aver arrestato un uomo tedesco di 51 anni, che era alla guida, e di aver sequestrato l'auto. In un primo momento alcuni media tedeschi citando dei testimoni avevano parlato di una donna alla guida. La polizia ha inoltre esortato a "evitare la zona" dove si trovano agenti e soccorritori. Non è ancora chiara la matrice di quello che è accaduto.