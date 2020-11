Donald Trump annuncia la grazia per Flynn

Lo ha scritto su Twitter il presidente Usa a proposito del suo ex consigliere per la Sicurezza Nazionale

Donald Trump ha annunciato su Twitter di aver concesso la grazia al suo ex consigluere per la sicurezza nazionale Michael Flynn, rimasto coinvolto nel Russiagate.

"E' mio grande onore annunciare che al generale Michael T. Flynn è stata concessa la grazia. Congratulazioni a Flynn e alla sua stupenda famiglia, so che ora avrete un Thanksgibing veramente fantastico". Lo ha annunciato su Twitter il presidente Usa, Donald Trump. Michael Flynn, ex consigliere per la Sicurezza Nazionale di Trump, nel 2017 si era dichiarato colpevole di aver mentito all'Fbi sui suoi contatti con i russi.