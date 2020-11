Thanksgiving 2020, i tacchini Corn e Cob graziati da Trump

Vengono dall’Iowa i due protagonisti della National Thanksgiving Turkey Presentation di quest'anno. Accolti dalla folla come due vere star, hanno trascorso la notte prima della cerimonia all'Hotel Willard Intercontinental di Washington. D'ora in avanti vivranno presso l'Iowa State University

Due fortunati prescelti dall'Iowa

I tacchini da 'graziare'

I tacchini hanno trascorso una notte da star all'Hotel Willard Intercontinental, un cinque stelle a Washington, D.C. che ospita solitamente politici e celebrità. Entrambi, d’ora in avanti, trascorreranno la loro vita in tranquillità presso l’Iowa State University. Corn e Cob sono nati all’inizio di luglio, e sono stati cresciuti dal presidente della National Turkey Federation (che ha pubblicato anche gli scatti che vedete, ndr) Ron Kardel e da sua moglie, Susie, nella loro fattoria di famiglia. L’Iowa è il settimo Stato per la produzione di tacchini con 130 allevatori, e il quinto più grande per la lavorazione del tacchino.

La tradizione della grazia presidenziale

La NTF ha portato per la prima volta un tacchino alla Casa Bianca nel 1947, regalandolo al presidente Harry Truman. Da allora ha continuato a farlo ogni anno. Fu però John Fitzgerald Kennedy a scegliere per la prima volta di non mangiare l'animale, nel 1963. Il fatto si ripeté nel 1987, quando Ronald Reagan decise per gioco di concedere la grazia al tacchino; il rito divenne ufficiale con George H. W. Bush e da allora si svolge ogni anno. I tacchini regalati sono diventati due, così da averne uno per riserva. Soltanto un tacchino è protagonista della cerimonia ma entrambi vengono risparmiati e trascorrono la loro vita in un luogo sicuro.