Egitto, scoperti a Saqqara oltre 100 sarcofagi di 2.500 anni fa

Le bare, sigillate e inviolate sono state ritrovate in pozzi funerari profondi 12 metri, inssieme a una quarantina di statue di antiche divinità e a diverse maschere funerarie dai colori ancora intatti. "Saqqara non ci ha ancora rivelato il grosso del suo contenuto", ha sottolineato il ministro egiziano del turismo Khaled El-Anany

È un vero e proprio tesoro quello scoperto dagli archeologi egiziani Un centinaio di sarcofagi antichi di oltre 2 mila anni ma perfettamente conservati sono stati ritrovati nella necropoli di Saqqara, al sud del Cairo, vicino alla piramide di Djoser. Si tratta di bare in legno sigillate e inviolate, contenenti i resti di alti funzionari del periodo intermedio-tardo dell'antico Egitto e risalenti in parte all'epoca tarda delle dinastie che vanno dal VI al IV secolo avanti Cristo e in parte alla dinastia dei Tolomei (IV-I secolo a.C). Nello stesso sito il mese scorso erano stati scoperti altri 60 sarcofagi, ma ancora più antichi.