Egitto, scoperti 59 sarcofagi in legno di 2.500 anni fa

Un team di archeologi ha scoperto 59 sarcofagi di legno, ben conservati e sigillati, sepolti oltre 2.500 anni fa, a Saqqara, la necropoli dell'antica capitale egiziana di Menfi, patrimonio mondiale dell'Unesco, che si trova a Sud de Il Cairo in Egitto. Uno dei reperti è stato aperto e ha rivelato resti mummificati avvolti in un sudario, con iscrizioni geroglifiche in colori vivaci.