Canada: persone evacuate da palazzo a Montreal. Era un falso allarme

Dalla città canadese sono arrivate immagini con diversi agenti armati e decine di persone sul tetto della sede dell'azienda che produce videogiochi. Dopo l'iniziale ipotesi di un sequestro con ostaggi, la polizia ha riferito: "Per ora nessuna minaccia, stiamo evacuando l'edificio". Secondo media locali, una telefonata-bufala ha provocato l'allerta

Una vasta operazione di polizia a Montreal, presso uno degli edifici di Ubisoft, azienda che produce videogiochi, ha spaventato il Canada per alcune ore. Dalla città canadese sono arrivate immagini che mostravano agenti pesantemente armati e decine di persone inizialmente sul tetto del palazzo. Le persone sul tetto hanno fatto pensare, secondo alcune fonti, alla possibilità che ci fossero ostaggi. La polizia ha detto che "al momento non è stata riscontrata alcuna minaccia ed è in corso l'evacuazione delle persone dall'edificio".

Telefonata-bufala ha provocato allerta

A quanto riportano CBC Montreal e Radio-Canada, che citano fonti di polizia, tutto si è risolto in un falso allarme. La telefonata al numero di emergenza che ha scatenato l'operazione era una bufala. Alcuni media avevano parlato di una persona armata nell'edificio. Ma dopo una perquisizione, la polizia non ha individuato alcuna minaccia alla sicurezza, procedendo comunque all'evacuazione del palazzo. La zona era stata subito isolata.

Massiccia operazione di polizia

La polizia aveva confermato via Twitter che il massiccio dispiegamento di forze è partito alle 13.30 ora locale, senza però fornire ulteriori dettagli ma invitando il pubblico a "evitare l'area" attorno a St-Laurent Boulevard e St-Viateur Street, nel quartiere di Mile-End, zona centrale non lontano dal cuore di Montreal. Fonti di polizia hanno inoltre detto alla Afp che l'operazione è scattata dopo una segnalazione al numero di emergenza. Non si segnalano feriti presso la sede canadese dell'azienda di videogame.