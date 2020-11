Elezioni Usa 2020, Philadelphia: sventato attacco al Convention Center

L’Fbi ha fatto sapere di aver aperto un’indagine su un presunto attacco contro la struttura in cui si stanno ancora contando i voti dopo le Presidenziali. Tutto sarebbe partito in seguito a una soffiata su un gruppo di persone in arrivo a bordo di un Hummer. Fermati due individui armati. La Pennsylvania è uno degli Stati chiave per la corsa di Biden e Trump alla Casa Bianca

Il presunto attacco sventato a Philadelphia

vedi anche

Usa 2020, proteste in tutto il Paese: schierata la Guardia nazionale

Come riportano i media statunitensi, la polizia è entrata in azione dopo aver avuto una soffiata su un gruppo di persone, forse una famiglia, che si stava dirigendo verso il Convention Center a bordo di un Hummer. Fuori dall’edificio sarebbero state fermate due persone armate che pare siano entrate in Pennsylvania da un altro Stato. L’obiettivo dell’attacco sarebbe stato proprio il Convention Center di Philadelphia, dove è in corso il conteggio delle schede elettorali. Da ore davanti alla struttura ci sono proteste e manifestazioni dei simpatizzanti dei due candidati presidente. La Pennsylvania è uno degli Stati chiave per la corsa di Joe Biden e Donald Trump alla Casa Bianca.