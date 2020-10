A Los Angeles si può votare in un luogo storico: il Figueroa Hotel

A Los Angeles sono tantissimi gli spazi che, in queste ultime settimane, sono stati trasformati in seggi elettorali: dal Dodger Stadium, al Pantages Theatre, passando per l’Hollywood Bowl, il Magic Castle ma anche lo Staples Center. Ma c’è anche un hotel storico, sempre nell’area di Downtown Los Angeles: è l’Hotel Figueroa, fondato nel 1926

È uno degli hotel storici di Downtown Los Angeles: in molti lo definiscono landmark, quasi un monumento, proprio perché è stato aperto nel 1926, sei anni dopo la ratifica del 19mo Emendamento, che ha dato il diritto di voto alle donne. Parliamo dell’Hotel Figueroa: aperto come YMCA per garantire un rifugio sicuro alle donne in viaggio da sole, nel corso degli anni “The Figueroa” è stato spazio di incontri di club – femminili e maschili (l'hotel è stato, in seguito, aperto anche agli uomini) – e centro nevralgico anche di discussioni politiche.

Ora, a due anni dalla sua ristrutturazione, oltre ad essere uno spazio di accoglienza per turisti e non solo, è anche un luogo dove le persone possono votare.

Ebbene sì. La procedura è iniziata nella giornata di venerdì alle 10.00 locali, nel locale Gran Sala ballroom, dove i voters possono mantenere il necessario distanziamento e, contemporaneamente, ammirare l’architettura degli anni Trenta dell’hotel.

Ogni cittadino della Contea di Los Angeles si può presentare e votare dalle 10 alle 19 fino a lunedì. Ridotto, invece, l’orario di martedì 3 novembre, giorno delle elezioni: dalle 7.00 alle 20.00.

Regola d’oro: indossare la mascherina, pena la non ammissione (e voto).

C’è una ricompensa per chi deciderà di passare per il voto qui, al Figueroa: l’adesivo “I Voted” con l’immagine dell’hotel, corredata da una rosa gialla e l’anno della sua fondazione. E la soddisfazione, virtuale, delle Founding Mothers.