Erdogan querela Wilders che replica via Twitter: "Perdente!"

Il leader del partito di estrema destra aveva rappresentato il presidente turco in una caricatura con una bomba in testa, accompagnandola con il commento "terrorista". Alla notizia dell'azione legale ha quindi twittato: "Mondo alla rovescia. Perdente!"

Alta tensione tra Recep Tayyip Erdogan e Geert Wilders. Il presidente ha presentato una querela presso la procura generale di Ankara contro il leader del partito di estrema destra olandese Pvv Geert Wilders per affermazioni "offensive" contro la figura del capo dello Stato. Wilders aveva rappresentato Erdogan in una caricatura diffusa su Twitter con una bomba in testa, accompagnandola con il commento "terrorista". Secondo la denuncia, presentata dall'avvocato di Erdogan, Huseyin Aydin, i messaggi del politico olandese non possono rientrare nei limiti della libertà d'espressione perché configurano il reato di "offesa al presidente della Repubblica", previsto dal codice penale di Ankara.