Barack Obama pubblica un estratto del suo libro sul New Yorker

Barack Obama, in esclusiva sulle pagine del New Yorker, pubblica un estratto del suo libro “A promised Land”, in uscita il 17 novembre. L’ultimo presidente democratico racconta gli ordini dati al suo team sanitario per fronteggiare l'epidemia di H1N1 e, soprattutto, descrive i negoziati che portarono all’approvazione, dell'Affordable Care Act, una rivoluzione per il sistema sanitario americano. Il tema perfetto su cui puntare gli ultimi giorni di campagna elettorale a favore di Joe Biden.