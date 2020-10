Russia, servizi segreti: sventato attentato a Mosca, fermato giovane

Un ragazzo di 21 anni di origine asiatica è stato fermato dai servizi segreti russi mentre preparava un attentato in uno degli edifici amministrativi di Mosca. A dare la notizia la Tass, secondo la quale il giovane aveva costruito un ordigno artigianale per colpire il cuore della capitale russa su indicazione di militanti di organizzazioni terroristiche internazionali. Una volta compiuto l’atto terroristico, il ragazzo sarebbe fuggito in una zona di guerra del Medio Oriente.