Se FDR trasmetteva fiducia - ma faceva anche campagna elettorale - via radio con i suoi "discorsi del focolare", John Fitzgerald Kennedy preferiva le conferenze stampa in tv. Nel 2020 le cose sono un po' cambiate: complici le nuove tecnologie, ai comizi in pubblico, in quantità inferiore rispetto al passato, si è preferito fare campagna elettorale sui social media. Come? A suon di parole non sempre considerate "amicali" tra gli sfidanti rese pubbliche attraverso molteplici "cinquettii", più volte al giorno.