Gran Bretagna, droga e sesso nel sottomarino nucleare della Royal Navy

L'ufficiale è finito sotto indagine

Al momento del fatto, il sottomarino era in fase di manutenzione presso la struttura di Kings Bay nella contea di Camden, in Georgia. Louw è l'ufficiale di ingegneria delle armi ed è responsabile di tutto l'arsenale a bordo . Non è ancora chiaro se sia stato il bere l'unico motivo per cui il tenente è stato giudicato inadatto a svolgere le sue funzioni. La Bbc scrive però che i suoi colleghi avevano già espresso preoccupazione quando l'ufficiale era arrivato il mese scorso per lavorare su Hms Vigilant. Un portavoce della Royal Navy ha dichiarato: "È in corso un'indagine, quindi non sarebbe opportuno commentare ulteriormente".