Coronavirus Francia, Brigitte Macron in isolamento

Preoccupazione all'Eliseo per Brigitte Macron. La premiere dame di Francia è un "caso-contatto" al Covid-19. La moglie del presidente Emmanuel Macron per ora non presenta sintomi ma, come prescrive il protocollo, si è messa in isolamento per una settimana. Ne ha dato notizia il suo entourage (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).