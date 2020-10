Finlandia, polemica per una foto audace della premier Sanna Marin

L'immagine che mostra la prima ministra in blazer con sotto il busto nudo senza reggiseno ha generato pareri contrastanti: c'è chi ha apprezzato lo scatto e chi lo ha criticato. La foto è apparsa il 9 ottobre a corredo di un servizio sul magazine Trendi. A difesa della politica in molti si sono fatti immortalare con lo stesso outfit lanciando l'hashtag #imwithsanna

Una foto in blazer con sotto il busto nudo della premier finlandese Sanna Marin sta facendo discutere il Paese. L'immagine è comparsa sul numero del 9 ottobre della rivista Trendi e in tanti hanno criticato la premier, mentre a difesa della donna molti altri si sono fatti immortalare con lo stesso outfit e hanno pubblicato gli scatti sui social lanciando l'hashtag #imwithsanna.

La foto della premier

approfondimento

Sanna Marin, chi è la premier finlandese più giovane leader di governo

Nell'immagine della rivista, Sanna Marin indossa un gessato nero, i capelli sciolti sulle spalle, un girocollo-gioiello e niente camicia. Le critiche riguarderebbero il fatto che in tempo di pandemia il capo del governo avrebbe avuto il tempo di farsi fotografare sulla rivista patinata.

L'hashtag #imwithsanna

Per reagire alle accuse sessiste, è partita un'ondata sui social media a sostegno della politica. Marin, quando ha preso l'incarico l'anno scorso, era stata la più giovane premier al mondo. Nel servizio per la rivista ha raccontato quanto sia arduo essere donna e insieme a capo di un governo e le difficoltà di conciliare lavoro e vita familiare. Su Instagram decine di donne e uomini si sono fatti fotografare come lei: blazer e nulla sotto con l'hashtag #imwithsanna.