Elezioni Nuova Zelanda, stravince la premier Jacinta Ardern

La premier uscente neozelandese Jacinta Ardern ha riportato una vittoria schiacciante alle elezioni politiche. Quando lo spoglio delle schede ha superato un terzo, i dati assegnano ai laburisti al governo una maggioranza del 50,6%, che garantirebbe loro il controllo del parlamento con 66 voti su 120 e la possibilità di fare a meno dell'alleanza con i Verdi. Si tratta di un trionfo storico per la Ardern: mai un partito aveva raggiunto da solo la maggioranza assoluta dal 1996, quando in Nuova Zelanda è stato introdotto il sistema proporzionale.

La popolarità della Ardern

Il verdetto è in larga parte frutto della popolarità della premier, che in tre anni ha portato il partito laburista dal 24% al risultato migliore della sua storia. La Ardern ha dimostrato grandi capacità di leadership non solo nella gestione della pandemia, che in Nuova Zelanda ha causato 25 morti su una popolazione di cinque milioni (IL LIVEBLOG SUL CORONAVIRUS - LO SPECIALE). Ha saputo mostrare empatia e mano ferma nel marzo del 2019, quando un terrorista uccise 51 fedeli musulmani in un attacco alle moschee, e nel dicembre dello scorso anno, quando l'eruzione del vulcano Whakaari causò 21 morti e decine di ustionati gravi.