Influencer o truffatore? Chi è davvero Hushpuppy

Su Instagram si presenta ai suoi 2 milioni e mezzo di follower come immobiliarista. Ma secondo l'Fbi, un 38enne nigeriano era a capo di una banda di criminali informatici che ha fatto vittime in tutto il mondo. ASCOLTA LA PRIMA PUNTATA DI "1234"

Due milioni e mezzo di follower su Instagram. Una vita fatta di macchine di lusso, aerei privati e vestiti firmati. Ma Ramon Olorunwa Abbas, che sui social è conosciuto come Hushpuppy, secondo l'Fbi non è - come si presenta nella sua bio - un semplice immobiliarista. Sarebbe a capo di un gruppo di cyber criminali che ha fatto vittime in tutto il mondo. Milioni di dollari riciclati e varie accuse di cui dovrà rispondere negli Stati Uniti, dove è stato trasferito dopo il suo arresto a Dubai nei mesi scorsi. La storia di Hushpuppy è raccontata nella prima puntata di "1234", il nuovo podcast sulla sicurezza informatica di Sky Tg24.

