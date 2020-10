Russia, anziano si dà fuoco: aveva un cartello "Buon compleanno Putin"

L'uomo di 71 anni è ricoverato in gravi condizioni con ustioni di primo e secondo grado sul 45% del corpo

Un uomo di 71 anni si è dato fuoco in una strada affollata nel centro di San Pietroburgo, in Russia, in occasione del 68esimo compleanno del presidente Vladimir Putin. L'anziano, riportano diversi media tra cui il Moscow Times, indossava un cartello con scritto "Buon compleanno signor Presidente".