Usa, la ragazza con le gambe più lunghe del mondo è Maci Currin

Ha 17 anni e 135 centimetri da terra al bacino. Il suo messaggio per chi ha differenze fisiche: "Non nascondetele, ma valorizzatele"

Un metro e 35: sono gambe da record quelle della giovane, Maci Currin, che vive ad Austin, in Texas. Quando due anni fa le hanno cucito un paio di leggings su misura si è resa conto che le sue erano gambe da Guinnes dei primati. Una caratteristica che ora è un suo punto di forza e di distinzione, ma che in passato le ha provocato non poche sofferenze fisiche e psicologiche. A scuola è stata anche vittima di bullismo. Ma oggi si sente una ragazza più forte e piena di progetti per il futuro.

Valorizzare i difetti

La diciassettenne ha voluto lanciare un messaggio alle persone con attributi fisici insoliti: "Non nascondete i vostri difetti, mostrateli" ha detto, confessando la speranza che il suo titolo record possa ispirare altre donne alte. Anche se ha difficoltà a entrare in alcune porte, in auto o in alcuni vestiti, le sue gambe lunghe hanno dei vantaggi quando gioca nella squadra di pallavolo della sua scuola.





Sogni nel cassetto

Secondo Guinness World Records, Maci ha superato il precedente record del mondo della russa Ekaterina Lisina. Sogna di frequentare l'Università e potersi laureare in Inghilterra ed andare così via da Austin. La ragazza per la sua caratteristica è stata vittima di bullismo per molti anni a scuola e ha anche sofferto di dolori profondi e continui fino al raggiungimento della sua piena altezza da adulta. Tuttavia, Maci è diventata più forte anche a causa delle varie avversità che ha dovuto affrontare durante tutta la sua vita.